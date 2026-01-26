El audio del VAR tras la polémica en River

El Torneo Apertura 2026 comenzó con una novedad: la Liga Profesional de Fútbol volvió a difundir algunos audios de las intervenciones del VAR y, en primer lugar, compartió la conversación entre los árbitros luego de que Gastón Campi evitará con su mano un gol de River ante Barracas.

El Millonario venció al Guapo por 1-0 en condición de visitante, pero el partido quedó marcado por una jugada polémica. A los 16 minutos del primer tiempo, Sebastián Driussi filtró un pase al área para la corrida de Matías Viña, el lateral tiró un precisó pase al segundo palo ante el achique del arquero y Fausto Vera remató con dirección a un arco casi desprotegido. Sin embargo, Campi se tiró al suelo y evitó el gol, aunque la pelota pegó en su mano diestra.

El editado compartido por la LPF comienza con una locución que explica: “Un jugador de River remata a la portería y el balón golpea en el brazo de un defensa dentro de su propia área, el cual lo tenía en posición acorde a sus movimientos y con su cuerpo por detrás, lo que configura una mano no sancionable. El equipo VAR, en claro uso de las consideraciones, interpreta correctamente confirmando la decisión de campo de no penal”.

Luego, el video comparte la conversación entre Nicolás Ramírez, juez principal, y Hector Paletta y Jorge Broggi, encargados del VAR. En primer lugar, Ramírez consulta: “No veo si impacta en la mano, ¿donde impacta?” A continuación,Paletta y Broggi descartan un posible fuera de juego y concluyen: “Le pega en la mano, pero tiene el cuerpo por detrás y la está cerrando al cuerpo. Bien, bien valorado”.

La idea de compartir las conversaciones del VAR comenzó en septiembre de 2023. En los pocos meses de su año de debut, se conocieron 40 audios. Al año siguiente, se difundieron 54. Sin embargo, en 2025 -año en el que Fernando Rapallini asumió su puesto a cargo de la gerencia técnica del arbitraje- la cifra cayó a apenas 11.

En contrapartida, en la primera fecha del Apertura 2026 se compartieron tres decisiones, ya que también se divulgaron fallos en los duelos entre Instituto y Vélez y San Lorenzo y Lanús.