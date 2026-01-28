River oficializó la ampliación del Monumental

Cada vez falta menos para que comience una nueva obra en el Monumental, que será ampliado nuevamente y sus tribunas quedarán completamente techadas. Stefano Di Carlo, presidente de la institución, oficializó y dio detalles sobre el proyecto que buscará elevar la capacidad del estadio a 101.000 espectadores y aseguró que el recinto “será uno de los tres más importantes del mundo”.

Las obras comenzarán en mayo, durante el parate de casi un mes y medio por el Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. En esos días se realizará el grueso de los trabajos, con el objetivo de que el hincha pueda seguir asistiendo al estadio y el club no deba mudar la localía.