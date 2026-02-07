Todo listo para el Super Bowl LX

El Super Bowl LX tendrá como protagonistas a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks, que se enfrentarán este domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en la 60ª edición del evento deportivo más visto de los Estados Unidos. El partido comenzará a las 20:30 (hora argentina) y podrá seguirse en vivo por ESPN y Disney+.

El nombre Super Bowl fue creado por Lamar Hunt, histórico propietario de los Kansas City Chiefs, inspirado en el juguete “Super Ball” de sus hijos. A partir de 1971, la NFL adoptó la numeración romana para identificar cada edición y evitar confusiones con las temporadas regulares.

Seattle llega como favorito según las apuestas, con una ventaja que pasó de 3,5 a 4,5 puntos en la previa. El equipo dirigido por Mike MacDonald ganó la NFC Oeste y se destacó por su solidez defensiva, ya que recibió apenas 292 puntos en la temporada. Además, el gerente general John Schneider logró un hecho inédito al llevar a la franquicia a tres Super Bowls con distintos entrenadores y sin repetir planteles. El mariscal de campo Sam Darnold, pese a su historial adverso ante New England, podría convertirse en el primer quarterback de la camada 2018 en consagrarse campeón.

El Levi’s Stadium, con capacidad para cerca de 73.000 espectadores, será sede de un Super Bowl por tercera vez. Santa Clara ya albergó la edición 50 en 2016, la única sin numeración romana. Con este evento, California alcanza los 14 Super Bowls organizados, solo por detrás de Florida, reafirmando su histórica relación con la NFL.

En el plano comercial, se estima que un aviso publicitario de 30 segundos costará alrededor de 8 millones de dólares. Las pausas del partido volverán a ser un atractivo central, con la presencia de celebridades del deporte y el espectáculo. Entre los nombres confirmados aparecen Peyton Manning, Serena Williams, Sabrina Carpenter y Emma Stone, en una edición que promete volver a romper récords de audiencia global.