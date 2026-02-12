Gota Clara Sos con su convincente debut tiene luz verde para reiterar

Acción de jueves en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que levanta el telón para ofrecer un programa de 11 carreras, entre las 16 y las 21. La competencia destacada de la tarde es el tradicional Clásico “Amílcar A. Mercader” (L-1.000 mts.), donde la sola presencia de Gota Clara Sos acapara toda la atención de los entendidos por lo demostrado en su debut el pasado 6 de enero en el Especial “Apertura” (1.000 mts.). En la oportunidad tras largar “entretenida”, vino de menor a mayor y ya en la recta pasó rivales como postes de tal forma que al cruzar el disco lo hizo con seis cuerpos de ventaja sobre Gran Gotera en el buen registro de 59s.16/100. Dicen que “como muestra vale un botón” y esa muestra, a la defensora del stud “Pauli” la catapulta como principal candidata a la victoria, para así iniciar con buen pie el proceso jerárquico de las potrancas de la última generación en pista.

Carrera reservada para potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2023, con un peso uniforme de 55 kilos, ocupa el quinto lugar de programación, con siete competidoras, dispuestas a llevarse los $7.130.000 de premio que le esperan a la ganadora. Si bien destacamos la chance primaria de Gota Clara Sos, no soslayamos las posibilidades que le caben a otras participantes probas como la “invicta” Salema que “ligó” en su debut palermitano por el distanciamiento de su verduga Venus Win, y a vuelta de hoja bajó a esta pista y no tuvo problemas para postergar a Amiguita Casual, dejando muy buena impresión en su desplazamiento.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!

CANDIDATOS PARA HOY

1ra.) 11 – 10 – 3 (4 – 1 - 5)

2da.) 2 – 5 – 6 (1- 4)

3ra.) 2 – 3 – 1

4ta.) 3 – 2 – 4 (5-6-7-8-9)

5ta.) 4 – 6 – 1

6ta.) 10 – 3 – 9

7ma.) 5 – 1 – 6 (9)

8va.) 4 – 5 – 1

9na.) 11 – 6 - 10

10ma.) 2 – 3 – 7

11ma.) 5 – 4 – 13 – 10