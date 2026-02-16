Boca empató con Platense y no levanta

Boca buscaba una rápida recuperación tras la dolorosa derrota ante Vélez en Liniers pero no fue la noche soñada: empató 0-0 ante Platense en la Bombonera, por la fecha 5 del Torneo Apertura, en plena lucha por llegar a tiempo a cerrar un nuevo refuerzo en el mercado de pases y sin poder levantar cabeza.

El partido contra el Calamar marcó, además de un resultado amargo, el regreso a las canchas de Edinson Cavani, quien ingresó a los 19 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Miguel Merentiel y volvió a jugar de manera oficial por primera vez desde el 30 de noviembre pasado, en el triunfo 1-0 ante Argentinos Juniors como local.

Leandro Paredes, de muy irregular encuentro al igual que sus compañeros, fue reemplazado por molestias en el tobillo y encendió las alarmas de cara al próximo encuentro ante Racing (el viernes nuevamente como local). Tras una larga inactividad por lesión, Edinson Cavani ingresó en el complemento, pero no pudo llevar peligro al área rival.

Platense, con un esquema muy sacrificado y anulando por completo cualquier intento de su rival, encontró en su arquero Matías Borgogno a una de las grandes figuras. El Calamar se mostró ordenado en defensa e incomodó con varios contragolpes, aunque no dispuso de situaciones de real peligro frente al arco de Boca.

La falta de profundidad y la escasez de ideas ofensivas de Boca generaron descontento entre los hinchas, quienes despidieron al equipo con silbidos al término del encuentro.

La alarma más sensible que sonó durante el partido, más allá del resultado, es la salida del capitán Leandro Paredes, el emblema de Boca que debió salir reemplazado por Milton Delgado debido a haber sufrido molestias cuando faltaban 6 minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario.

Con vistas al clásico ante Racing, que será el próximo viernes a las 20.00, también en el Estadio Alberto J. Armando, habrá que estar atento a la evolución del mediocampista, que se retiró del campo de juego con hielo en el tobillo. “Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible. A veces mejor, a veces peor, pero tratando de dar el máximo siempre”, explicó en una entrevista con ESPN.

Boca apenas suma siete unidades en lo que va del Torneo Apertura y sigue sin encontrar ni la recuperación ni el funcionamiento futbolístico. Este viernes recibirá, por la fecha 6, a Racing en la Bombonera.