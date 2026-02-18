En emocionante final Letter Money venció a nuestro candidato Sir Port

Año nuevo chino –regido por el caballo de fuego- para los orientales y Mardi Grass para los franceses; en ese marco, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de diez cotejos. En el Premio “Todo Tango Key” (1.200 mts.), nuestro recomendado Letter Money ($11.80) pisó con buen pie –mejor dicho con buena pata- por primera vez esta pista, ya que en intenso final postergó por media cabeza al candidato de esta página Sir Port. Factor fundamental de la victoria fue el aprendiz Luquitas Guida que “midió” la atropellada del azuleño para tapar en el mismo disco a Sir Port. En tanto, dos cuerpos detrás, Puerto Escondido –otro “cuadrero”- completó el podio. De esta forma, el defensor del stud “La Cuota” logró su primera victoria oficial en la primera visita a este hipódromo.

Cotejo reservado para todo caballo de 3 años que no hayan ganado, rompió el fuego de la programación con once participantes en pista, ya que Record Label dejó el compromiso en blanco y el cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de Farale, que prometía un sport de $2.05, superando lo reunido por Evo Rachín ($2.30) y por Sir Port ($5.65).

Abiertos los partidores, Evo Rachín “primereó” a Puerto Bendito y a Sir Port. No obstante, formalizada la carrera, Puerto Bendito se le fue al humo al puntero y en la franca pugna le sacaron buena ventaja a Farale y a Sir Port, quedando cerca Amador Vega. Con un andar vertiginoso concluyeron el recorrido del opuesto y al zambullirse en el codo tolosano, seguía la dura porfía por la vanguardia entre Puerto Bendito y Evo Rachín, con varios cuerpos de ventaja sobre el favorito que buscaba acercarse, quedando detrás Sir Port, Talento Llegador y Letter Money, que progresaba desde el fondo.

Concluída la curva, y ya en la entrada al derecho mostró la misma postal: la lucha entre las dos nombradas, todavía con clara ventaja sobre Farale, Sir Port y Talento Llegador, viniendo enseguida Letter Monet. En la mitad de la recta Puerto Bendito dio cuenta de Evo Rachín, pero poco le duró el dulce porque por media cancha cargaron Sir Port y Letter Monet que lo desbordaron camino al disco y en dura definición, el azuleño postergó por media cabeza a Sir Port . En tanto, a dos cuerpos, culminaba tercero Puerto Bendito.

El ganador vino en 23s.75/100 y en 48s.05/100 hasta completar el buen registro de 1m.13s.20/100 para los 1.200 metros de pista normal.