Básquet: el Pincha se prepara para el Federal

El básquetbol nacional entra en cuenta regresiva para el inicio de la Liga Federal 2026, el torneo más federal del país que contará una vez más con la participación protagónica de Estudiantes. Tras más de una década de presencia ininterrumpida, el conjunto albirrojo ya conoce su hoja de ruta para un certamen que, según lo dispuesto por la Confederación Argentina de Básquet (CAB), tendrá su salto inicial oficial el próximo 28 de febrero, aunque el estreno del quinteto platense se producirá recién el sábado 7 de marzo. Los dirigidos por Lucas Conti iniciarán su camino en condición de visitantes en San Nicolás, donde enfrentarán al siempre exigente y candidato al ascenso Belgrano, en lo que representará una de las pruebas más duras de la zona desde el arranque mismo de la competencia. Tras el debut fuera de casa, el cronograma albirrojo continuará el sábado 14 con la presentación en el Polideportivo de UNO ante Somisa, mientras que el viernes 20 de marzo llegará el turno del esperado duelo local frente a Atenas en el gimnasio Dante Demo. La fase regular del torneo para Estudiantes estará integrada por ocho equipos que competirán bajo el formato de ida y vuelta, asegurando un total de 14 encuentros. Además de los rivales mencionados, el “Pincha” deberá medirse ante Regatas de San Nicolás, Ciudad de Campana, Atlético Pilar y San Fernando.