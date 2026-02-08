Hinchas de River estallaron contra el equipo y la dirigencia

La dura caída de River por 4-1 frente a Tigre en el Monumental, por la cuarta fecha del Torneo Apertura, generó un fuerte malestar entre los hinchas. En redes sociales circularon videos donde simpatizantes cuestionaron tanto al plantel como a la Comisión Directiva encabezada por Stefano Di Carlo. Un fanático recordó la gestión de Alfredo Davicce y reclamó dirigentes “que sepan de fútbol” en lugar de proyectos comerciales.

También hubo cuestionamientos al bajo rendimiento del equipo en los últimos dos años y críticas hacia jugadores que, según los hinchas, “no sienten la camiseta”. Las publicaciones en redes sociales se llenaron de comentarios que respaldaron ese enojo y reclamaron cambios inmediatos.