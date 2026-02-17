Un platense salió campeón en España y defenderá a Portugal en el Mundial de Pickeball

Otro deportista platense se destacó en el plano internacional durante el fin de semana, en una disciplina que viene ganando terreno a pasos agigantados y que para muchos amenaza con sacarle popularidad y jugadores al padel y al tenis.

Se trata de Martín Súarez, actualmente radicado en Málaga, España, y quien fue nombrado como capitán de la Selección nacional de Pickeball de Portugal que competirá en el próximo Mundial de esta disciplina que se realizará este año.

Durante el fin de semana Suárez viajó a Madrid y formó parte del equipo Pickeball Axarquía de Málaga junto a Alicia Berl, otra platense de la zona norte de la ciudad, quien también está experimentando el crecimiento de este deporte en el país europeo.

El capitán del equipo de Pickeball Axarquía, Antonio Casquero, fue quien convocó a Martín Suárez para formar parte de la categoría de más 50 Pro, en la cual participaron más de 300 competidores en el campeonato que se llevó a cabo entre el viernes y el domingo en Madrid.

“El segundo campeonato en España por equipos y se jugó en Madrid y estamos muy felices de poder ganarlo”, comentó a la distancia el hombre que formó una academia y se gana la vida enseñando y dando clases de este deporte a más de 80 alumnos que acuden a MS Academy en Torres del Mar.

En el torneo del fin de semana jugaron 16 equipos y Suárez volvió a imponerse en la categoría de más de 50 años.

“Jugué con distintos jugadores y en un equipo de seis”, explicó el nuevo campeón de España de Pickeball.

Martín Suárez fue jugador de la Liga Amateur Platense de Fútbol y tuvo pasos por equipos como Círculo Cultural Tolosano o ADIP.

En la actualidad vive con su pareja en Málaga y es considerado uno de los mejores deportistas de esta disciplina a nivel mundial, llegando a ser convocado para liderar la Selección de España primero y ahora en la actualidad la de Portugal.

Conforme se vienen dando los acontecimientos, el Pickeball no tardará en consolidarse en la ciudad de La Plata, tal como está ocurriendo en algunos lugares puntuales de Buenos Aires, en donde varias personas que jugaban al tenis o al padel se están volcando más por este deporte que tiene algunas características parecidas.