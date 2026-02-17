Sin una carrera jerárquica, son diez pujas comunes en el teatro del turf

Es “Mardi Gras” –martes de carnaval- y se festeja con carreras, y por eso esta tarde hay acción en el teatro del turf del Barrio Hipódromo. A partir de las 16, se levanta el telón del circo hípico local para ofrecer una interesante función de diez actos, estando anunciada la última carrera a las 20.30.

Sin cotejo de nivel jerárquico, destacamos el Premio “Todo Tango Key” (1.200 mts.) a disputarse en el inicio de la jornada hípica. El mismo es abierto para todo caballo de 3 años, que no hayan ganado y han comprometido su presencia un nutrido lote compuesto por 12 ejemplares dispuestos a medir fuerzas por una recompensa de $4.400.000. Entre dos o tres aspirantes con chances, por su corta pero efectiva campaña, vamos a confiar nuestro voto en Sir Port. Fundamentalmente porque a pesar de su corto recorrido –debutó a principios del mes de octubre pasado- ya hizo méritos suficientes como para darle la primera alegría al stud “Il Capitano”. En cinco presentaciones siempre estuvo colgado del marcador rentado y sin ser buen largador rápidamente se ubica en el desarrollo viniendo de menor a mayor, para avanzar fuerte en los tramos finales. Esa es la fórmula que tratará de imponer esta tarde para alzarse con el premio mayor. Presentado por el entrenador Martín Domingo tendrá en su montura nuevamente al jockey Darío Lencinas.

Uno de los que tratará de no hacérsela fácil es Farale que ya hizo méritos suficientes para abandonar la ínfima categoría pero por diferentes razones aún no lo consiguió y viene de perder “chico” –medio cuerpo- ante Santo Bueno. Otro que llega a esta carrera con el ego por las nubes, es Evo Rachín que cuenta con la mejor preparación para este compromiso. Y por último, no descuidar al cuadrero Puerto Bendito que viene de ganar una carrera extraoficial en Olavarría.

Hagan juego, señores, que hoy vuelve a haber función en el teatro del turf !!!

LOS CANDIDATOS DE HOY

1ra.) 11 – 8 – 9 (4 – 3 - 7)

2da.) 4 – 6 – 7 (8 – 9 – 10 – 11)

3ra.) 6 – 9 – 1 (2)

4ta.) 7 – 9 – 1 (10 – 5)

5ta.) 8 – 6 – 2 (1 – 11- 12)

6ta.) 7 – 3 – 5 (6-8)

7ma.) 3 – 10 – 1

8va.) 3 – 6– 7 (2)

9na.) 5 – 9 - 7

10ma.) 5 – 1 – 11 – 13