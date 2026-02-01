Boca enfrentará a Newell´s y River visita al Canalla

La tercera fecha del Torneo Apertura 2026 tendrá un domingo cargado de fútbol y cruces atractivos en distintos escenarios del país.

En la Bombonera, Boca recibirá a Newell’s desde las 19.15, con la necesidad de recuperarse tras la derrota sufrida ante Estudiantes en su última presentación. El equipo de la Ribera buscará volver al triunfo frente a su gente y sumar puntos clave para la tabla anual. De cara al duelo ante la Lepra, Claudio Úbeda apostaría por un esquema 4-3-3, con Agustín Marchesín en el arco; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Ander Herrera en el mediocampo; y Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Ezequiel Zeballos en el frente de ataque.

Más tarde, desde las 21.30, será el turno de River, que visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El Millonario intentará mantener el puntaje ideal en el arranque del certamen ante un Canalla envalentonado luego de vencer a Racing en Avellaneda. Marcelo Gallardo no planea grandes modificaciones respecto al equipo que superó a Gimnasia, aunque deberá realizar un cambio obligado por la expulsión de Matías Viña. Si responde bien físicamente, Marcos Acuña será titular; de lo contrario, Lautaro Rivero podría ocupar el lateral izquierdo y Paulo Díaz correrse como zaguero por ese sector.

La jornada dominical se abrirá a las 17 horas con el encuentro entre Barracas Central y Deportivo Riestra, que se disputará en el estadio del Guapo. Un domingo que promete emociones fuertes y partidos clave en la pelea por los primeros puestos.