El Pincha prepara un equipo renovado y Muslera le apunta al clásico

Con el arranque del mes de febrero, Estudiantes quedará concentrado esta noche en el Country de City Bell para enfrentar mañana a las 19.45 a Defensa y Justicia en Florencio Varela con un equipo renovado.

Teniendo en cuenta las ventas de Edwin Cetré y de Santiago Ascacíbar, sumado a la decisión del cuerpo técnico de no exponer a algunos jugadores que sumaron varios minutos en menos de una semana en las dos primeras fechas, tanto Lucas Alario como Adolfo Gaich corren con ventaja para jugar en lugar de Guido Carrillo en el ataque.

Además, Medina también podría tener descanso y darle un lugar a Sosa de entrada, mientras que Facundo Farías es otro de los que corre con ventaja para ser nuevamente titular ante el Halcón.

De acuerdo a lo que pudo averiguarse, la intención del cuerpo técnico y los médicos del plantel es no arriesgar a Fernando Muslera quien sufrió una distención en el tendón de Aquiles y se busca que llegue de la mejor manera al inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. De todos modos, el arquero uruguayo pretende adelantar la recuperación y podría estar a disposición para el partido del 15 de febrero contra Gimnasia en el estadio del Bosque. Lo cierto es que en las próximas tres semanas, ya con el torneo iniciado, el Estudiantes 2026 buscará encontrar su mejor versión, incluso con los refuerzos Brian Aguirre y Tomás Palacios quienes llegaron la semana pasada y podrían estar en el banco de relevos mañana ante Defensa y Justicia.