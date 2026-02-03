El “viejito” Vespaciano va por la revancha frente a Batacazo Kid

Acción de martes en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que levanta el telón para ofrecer un programa de 12 carreras, entre las 15.30 y las 21. La competencia destacada de la tarde es el Especial “Bernabeu” (1.000 mts.), donde vamos a confiar nuestro voto en el “eterno” Vespaciano con un destacado recorrido en sus albores en el más alto nivel competitivo. Hablamos de la temporada 2021 donde no solo ganó el tradicional Gran Premio “Dos Mil Guineas” (G I-1.600 mts.) sino que ha vuelta de hoja escoltó a Real Rim en el tradicional “Jockey Club” (G I- 2.000 mts.). Prosiguió su campaña en el más alto nivel sin desentonar y con el pasar de los años fue bajando gradualmente el metraje y de las distancia de fondo pasó a la media distancia e incluso desde mediados del año pasado se asentó en las carreras de velocidad –incluso sus últimas dos victorias fueron sobre 1.200 metros- con buen suceso. Por eso esta tarde, a pesar de sus 7 años y la ventaja que da en el peso –por sus títulos- cargará 60 kilos, el gravamen más alto de la carrera, defenderá nuestro voto. El buen hijo de Daniel Boone es de venir cerca del fuego pero sin chamuscarse, para avanzar de firme en los metros definitorios. Así, por cartilla y por su buen presente lo plebiscitamos arriba de todo.

Carrera reservada para todo caballo de 5 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupa el séptimo lugar de programación, con el buen número de trece competidores, dispuestos a llevarse los $2.950.000 de premio que le esperan al ganador. Si bien destacamos la chance primaria de Vespaciano, no soslayamos las posibilidades que le caben a otros participantes probos como Batacazo Kid, otro caballo rendidor, que sí lo dejan hacer adelante, en el final “les pinta la cara” y que co ésa fórmula viene de adelantarse a Vespaciano, en una carrera similar a esta. También, East Ender y Folke Fancer, son nombres para tener en cuenta.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!

Los candidatos de Hoy…

1ra.) 3 – 10 – 5 (1 - 6)

2da.) 4 – 3 – 7 (8 - -1 – 2)

3ra.) 2 – 6 – 1 (7 – 10)

4ta.) 3 – 4 – 9 (4 – 2)

5ta.) 3 – 8 – 10

6ta.) 1 – 3 – 7 (5)

7ma.) 3 – 10 – 5 (12)

8va.) 4 – 7 – 5

9na.) 7 – 6 - 10 (7)

10ma.) 14 – 9 – 5 - 7

11ma.) 3 – 5 – 8

12ma.) 9 – 13 –1 – 12