Mucho antes de presentarse en el Levi's Stadium californiano, en el marco del Super Bowl, el show de medio tiempo de Bad Bunny ya era uno de los más comentados de todos. La razón, claro está, fue su disputa con Donald Trump, quien se oponía a que el puertorriqueño estelarizara ese evento tan especial para el deporte estadounidense. Pese a sus deseos, la función tuvo lugar, fue megaviral en las redes sociales y contó con muchísimas sorpresas. “Lo único más poderoso que el odio es el amor”, se leyó al final. Con un propósito mayor que mostrar su música, dando un mensaje de unidad y mencionando a todos los países latinos, el ganador del Grammy al mejor álbum del año dio un recital más que llamativo. Mucho tuvieron que ver las figuras que lo acompañaron, partiendo por Lady Gaga y Ricky Martin, aunque también los hits históricos del reggaetón puertorriqueño (Gasolina y Dale Don Dale).

El concierto, que cobró polémica por las declaraciones cruzadas entre Benito y el presidente Donald Trump acerca de ICE, se hizo una semana antes de que el cantante toque por primera vez en el Estadio Más Monumental.

Lady Gaga y Ricky Martin fueron parte, sorpresiva, del megashow del artista puertorriqueño. Bud Bunny fue el primer artista en cantar en español durante toda la duración del show, en 60 ediciones del Super Bowl

Lo que sigue para el Conejo Malo, una de las figuras musicales que marcaron más fuerte al 2026 hasta el momento, es venir a Argentina para tocar en el Monumental: realizará tres recitales en el estadio de River, el 13, 14 y 15 de febrero.