Reprisa Paraná Miní, ya se sabe que es, a matar o morir

POR GALOPÓN

Acción de martes en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que levanta el telón para ofrecer un programa de 11 carreras, entre las 16 y las 21. La competencia destacada de la tarde es el tradicional Clásico “Fortunato Novara” (1.600 mts.), donde la sola presencia de Paraná Miní acapara toda la atención de los entendidos porque su recorrido clásico es ampliamente superior a sus rivales de turno. Su cartilla muestra que participó en 28 competencias –de las cuales 27 fueron de carácter jerárquico- con seis triunfos y cinco segundos, cuatro terceros –todos clásicos- y tan solo en dos oportunidades quedó fuera del marcador rentado. Con semejantes antecedentes nos cuesta buscar algún rival que le haga “sombra” en esta carrera. Es de venir echándole leña al fuego desde el vamos y si la nafta le alcanza, suele venirse de un viaje hasta la colorada. Reprisa ya que no es de la partida desde el pasado 12 de octubre cuando persiguiera toda la carrera al gran Colifato Novo, para finalmente quedar tercero en un clásico sobre la grama norteña. Regresa con trabajos de primer orden . Por ello y por su cartilla, lo plebiscitamos arriba de todo.

Carrera reservada para todo caballo de 3 años y más edad, a peso por edad, ocupa el sexto lugar de programación, con seis competidores, dispuestos a llevarse los $8.370.000 de premio que le esperan al ganador. Si bien destacamos la chance primaria de Paraná Miní, no soslayamos las posibilidades que le caben a otros participantes probos como Vampiro Zen, un ejemplar que ha corrido poco pero muy bien y que después de completar la cartilla de la categoría con las mejores calificaciones “saltó” un escalón más arriba y fue con victoria en un “Listado”, dejando en el camino a El Ernesto y a Norte, a los que ahora vuelve a enfrentar. Es de correr de menor a mayor y de los 200 al disco te “liquida” y con esa fórmula viene de obtener sus últimos dos éxitos en línea.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!

Los candidatos de Hoy

1ra.) 9 – 8 – 1 (3)

2da.) 4 – 5 – 7 (9)

3ra.) 7 – 8 – 3

4ta.) 7 – 4 – 6 (5)

5ta.) 3 – 1 – 5 (9)

6ta.) 3 – 1 – 6 (2)

7ma.) 6 – 7 – 3

8va.) 5 – 4 – 3

9na.) 6 – 5 - 10

10ma.) 8 – 4 – 3

11ma.) 4 – 2 – 6 – 3