El show del Super Bowl hizo estallar a Donald Trump que tuvo que salir a hacer una defensa

Que el deporte moviliza multitudes y genera opinión en la gente no es ninguna novedad. Ahora, cuando la magnitud de un espectáculo pone en riesgo la credibilidad de un gobierno y puede atentar contra las políticas que se están llevando a cabo por parte de un presidente, sucede lo que ocurrió ayer con Donald Trump en Estados Unidos.

En el medio del show que se organiza para la tradicional final del fútbol americano, el deporte más consumido en el país del norte, el cantante puertorriqueño Bad Bunny se robó el protagonismo y los comentarios con sus expresiones a favor de la raza latina y trazando una parodia con el norteamericano común diciendo que le “falta salsa” para ser latino.

Las expresiones tienen que ver con la popularidad que ha ganado en el país del norte y con las políticas de hostigamiento que Estados Unidos viene teniendo con Puerto Rico, al que considera una isla a la que le tendría que “haber sacado muchas fotos cuando la tenía a disposición”, dejando entrever que fue por las políticas del país del norte que “ya no la tiene”.

Más de cien millones de espectadores de todo el mundo vibraron el domingo al ritmo del show de medio tiempo y el espectáculo del cantante puertorriqueño completamente en español, con una fuerte reivindicación de la cultura latina y una férrea defensa de los migrantes.

Esto fue demasiado para el presidente que hace poco más de un mes se metió en Venezuela para detener a Nicolás Maduro.

Desde sus redes sociales, Donald Trump expresó su enojo con la propuesta del artista y la calificó como “repugnante”.

“¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!”, arremetió el republicano con un posteo publicado en su red social, Truth Social.

En sus redes, el presidente consideró que el contenido del espectáculo brindado por el artista puertorriqueño fue “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos” que “no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”. El uso del español, mereció una mención aparte. “Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo”, afirmó.

Molesto con la repercusión que tenía el espectáculo, Trump continuó diciendo que la propuesta del reciente ganador de seis premios Grammy (consagrado como el autor del Álbum del Año por “Debí tirar más fotos”), primer artista en obtener ese galardón con un disco íntegramente en español.

“El baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo. Este “espectáculo” es una bofetada a nuestro país”, sostuvo.