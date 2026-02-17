La particularidad del ranking ATP tras la consagración de Fran Cerúndolo

Después de las finales perdidas de 2021 y 2025, finalmente Francisco Cerúndolo tuvo revancha en el Argentina Open: venció a Luciano Darderi y se consagró por primera vez en el ATP 250 de nuestro país. Más allá de la invaluable importancia de este título para el porteño, en julio del 2024, la consagración en el Lawn Tennis no le significó un gran crecimiento en el ranking. De hecho, mantuvo la 19ª posición que tenía antes del inicio del torneo.

Luego de la definición perdida ante João Fonseca en la edición 2025, Fran defendía la final en este Argentina Open, por lo que sólo sumó 85 puntos por la consagración. Distinto fue el caso de Darderi, quien en la edición anterior había caído en su debut justamente frente al mayor de los Cerúndolo, por lo que, tras llegar a la final en este 2026, sumó 115 puntos y subió una colocación en el ranking.

El platense Tomás Etcheverry, que también fue semifinalista y subió del 54º al 51º; mientras que Thiago Tirante se mantuvo en el puesto 92.