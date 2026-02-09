El City derrotó al Liverpool de Mac Allister

El Manchester City le ganó 2-1 como visitante de manera agónica al Liverpool de Alexis Mac Allister, por la fecha 25 de la Premier League, y no le pierde pisada al líder, que es el Arsenal. Los autores de los goles del Manchester City fueron el portugués Bernardo Silva y el noruego Erling Haaland, mientras que el húngaro Dominik Szoboszlai anotó para el Liverpool.

El Manchester City llegó a los 50 puntos y se mantiene a seis del líder Arsenal, que este sábado goleó 3-0 como local al Sunderland.

Por su parte, el Liverpool, que contó con la titularidad del mediocampista argentino Alexis Mac Allister, sigue en caída libre y terminará la fecha en la sexta posición con solo 39 puntos.

En la próxima fecha, el Manchester City recibirá el miércoles a las 16:30 al Fulham, mientras que el mismo día, pero a las 17:15, el Liverpool visitará al Sunderland.