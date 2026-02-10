Lunes de definiciones: el Apertura bajó la persiana con goles y tensión

La cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 llegó a su fin con una noche cargada de emociones y resultados que empiezan a ordenar la tabla. Fue una fecha de márgenes finos, partidos cerrados y definiciones sobre el cierre, en un campeonato que todavía se está acomodando pero ya deja señales claras.

La acción del lunes se abrió con el triunfo de Barracas Central por 2-0 ante Gimnasia, en un duelo áspero que volvió a mostrar la paridad que domina el torneo. Luego fue el turno de Estudiantes, que se impuso por la mínima frente a Deportivo Riestra, consolidando su fortaleza como local y manteniéndose en zona alta.

El partido más dramático de la jornada se vivió en el sur del Gran Buenos Aires. Lanús y Talleres empataron 1-1 en un encuentro que explotó en los minutos finales. Cuando parecía que el conjunto cordobés se llevaba un triunfo de oro gracias al cabezazo de Martín Río a los 90’, Dylan Aquino respondió de inmediato con un remate esquinado que selló la igualdad. El punto dejó sabor a poco en el Granate, que perdió la chance de treparse a la cima de la Zona A y quedó con 8 unidades, a dos del líder Vélez. Talleres, en tanto, sumó y sigue prendido en la pelea del pelotón del medio.

El cierre de la fecha confirmó el gran presente de Independiente Rivadavia. La Lepra mendocina venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba y mantuvo su puntaje perfecto. El equipo de Alfredo Berti volvió a mostrar solidez y eficacia: tras un segundo tiempo de dominio, el gol llegó a los 69 minutos con un cabezazo de José Florentín que terminó en contra tras el desvío de Juan Antonini. Con esta victoria, los mendocinos ratifican su condición de sorpresa del torneo.

Para Estudiantes de Río Cuarto, en cambio, la noche dejó preocupación. El equipo sigue pagando el costo de la adaptación a la categoría y apenas suma un punto en el certamen. La necesidad de hacerse fuerte en casa aparece como prioridad inmediata.

Así se bajó el telón de una fecha que confirmó lo que ya se intuía: el Apertura será largo, parejo y con líderes que deberán sostener el ritmo. La tabla empieza a tomar forma, pero nadie puede relajarse. Cada punto pesa. Y cada lunes puede cambiar la historia.