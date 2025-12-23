TC2000: el mensaje de Matías Rossi tras ser campeón en Junín

El nombre Matías Rossi volvió a encumbrarse en el TC2000, producto de que este domingo en Junín alzó su sexto titulo en la categoría. El “Misil” lo logró luego de una temporada excelsa, en la que se la pasó casi siempre en la cima de la tabla de posiciones.

Su SUV ya tiene estampado el número, y así lo hizo saber Toyota Gazoo Racing a través de sus canales oficiales de comunicación. En Instagram, expusieron: “Nos quedamos con todos los campeonatos que había en juego en el TC2000. Marcas, equipos y cerramos con el de pilotos para completar la triple corona”.

El año comenzó en Oberá, el 4 de mayo. Allí el “Misil” ya empezó a dejar en claro su jerarquia al ser el primer poleman de la era SUV y subirse al podio al segundo lugar. En Buenos Aires, a la siguiente fecha, sería un resultado parecido: pole posición y tercero en la final.

En Rosario el ritmo comenzó a amalgamar, ya que no logró dominar la qualy, aunque fue tercero en los dos eventos. La cuarta fecha en Concordia volvió a darle buenos puntos, al ser segundo, mientras que en General Roca se reencontró con la victoria.

Uno de los puntos altos de la temporada fueron los “200 Kilómetros de Buenos Aires”. Allí, el “Misil”, en binomio con Santiago Urrutia, se quedó con una carrera exigente, mientras que, en Mercedes, Uruguay, se reencontró con la pole.

En total, el oriundo de Del Viso obtuvo 2 triunfos y 3 pole position en esta temporada, además de que se subió al podio en otras cinco ocasiones. Números que describen una temporada contundente del flamante campeón.