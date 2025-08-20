El Lobo regresó a los entrenamientos con dos jugadores en observación

Bajo una lluvia torrencial, los futbolistas de Gimnasia iniciaron la semana de entrenamientos en Estancia Chica. Luego de la derrota ante Lanús, el técnico tripero Alejandro Orfila se verá obligado a realizar variantes para visitar a San Martín en San Juan.

Según pudo averiguar este medio, Pedro Silva Torrejón está cerca de recibir el alta médica y es muy probable que esté a disposición para un duelo clave. El futbolista surgido de Boca buscará estar desde el inicio en lugar de Juan Villalba.

Tal como adelantó diario Hoy, Norberto Briasco se sometió a estudios médicos después de sufrir una molestia muscular frente al Granate. A la espera del parte oficial, la realidad es que Orfila tendrá que hacer un cambio en ofensiva. En este sentido, Sebastián Lomónaco podría tener su primera chance como titular o también está la posibilidad de que el entrenador tripero modifique el esquema táctico.

Cabe recordar que Jan Hurtado está en la parte final de su recuperación, pero seguramente pueda sumar minutos recién en la fecha 7. El otro jugador que podría volver el sábado es Ivo Mammini.

Otro jugador del Lobo que trabaja para volver a las canchas es Matías Melluso. El lateral por la izquierda también sufrió un desgarro de tercer grado casi al mismo tiempo que Hurtado. La idea del cuerpo médico mens sana es llevarlo de a poco, ponerlo a punto y que el futbolista surgido del club pueda regresar sin problemas a futuro.

Este martes, la Liga Profesional dio a conocer los árbitros para el fin de semana. Ante San Martín, al Lobo lo dirigirá el siempre polémico Fernando Espinoza, mientras que en el VAR estará Luis Lobo Medina. Con el juez mendocino en cancha, Gimnasia ganó 5, empató 5 y perdió 7.