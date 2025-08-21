Trabajadores de AySA rechazan la privatización de la empresa estatal

El rechazo a la política de privatizaciones del Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo con la oposición de los trabajadores de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (Sgbatos) calificó de “erróneo y engañoso” el diagnóstico oficial que busca justificar la venta del 90% de la empresa estatal.

La medida, formalizada en la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, representa para los gremialistas un paso regresivo en materia de derechos sociales. En un comunicado con la firma de su secretario general, José Luis Lingeri, los trabajadores denunciaron que el Ejecutivo exhibió cifras “manipuladas” para instalar la idea de que la gestión estatal ha sido “ineficiente y costosa”.

Según el gremio, el cuadro comparativo difundido por el Gobierno sólo mide el nivel de cobertura, sin considerar la calidad del servicio ni el esfuerzo operativo cotidiano. “De este modo se inducen conclusiones falsas que desconocen el verdadero trabajo y compromiso de los empleados”, señalaron.

Los cuestionamientos también alcanzaron al argumento oficial sobre la supuesta necesidad de inversiones privadas por 15.000 millones de dólares. “Cabe preguntarse qué grupo empresario estaría dispuesto a semejante desembolso en zonas que requieren subsidios y no ofrecen rentabilidad inmediata”, advirtió el sindicato. El Sgbatos remarcó que “el agua no es una mercancía, es un derecho humano esencial y un bien social que debe estar bajo la órbita del Estado”, y agregó que la promesa oficial de que una gestión privatizada permitirá llegar a los cinco millones de argentinos sin agua ni cloacas “carece de sustento real”.

Con este pronunciamiento, los trabajadores de AySA no sólo cuestionan la estrategia oficial, sino que advierten que entregar un servicio básico a la lógica del mercado puede derivar en la exclusión de los sectores más vulnerables.