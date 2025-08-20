Kicillof reclama declarar la emergencia en la obra pública

El Gobierno bonaerense enviará a la Legislatura un proyecto de ley para declarar la emergencia en la obra pública nacional, con el fin de habilitar a la Provincia a intervenir en proyectos que quedaron abandonados por el Gobierno de Javier Milei. La medida apunta a continuar los que sean prioritarios, rescindir contratos o impulsar reclamos judiciales por los fondos adeudados, que ya superan los $12 billones.

La lista de obras frenadas incluye sectores clave. En infraestructura vial, se destacan la transformación en autopista de la Ruta 5 entre Mercedes y Suipacha, el avance inconcluso de la Autopista Presidente Perón y el tramo Cañuelas-Azul de la Ruta 3, vital para la producción. También quedaron suspendidos 73 proyectos de pavimento urbano, 132 accesos rurales y 9 corredores viales.

En salud, se detuvieron 8 hospitales y 21 centros de atención, además de guardias y consultorios externos. En educación, permanecen paralizadas 16 escuelas técnicas, un edificio de educación superior y ampliaciones en universidades. Se suman 1.413 viviendas Procrear en Berazategui, un hospital en Merlo y 56 Centros de Desarrollo Infantil.

El abandono también afecta a 312 obras de agua y cloacas y a 20 proyectos hidráulicos. Para la Provincia, la emergencia es la única vía para sostener infraestructura vital en un contexto en el que, denuncian, Nación dejó de cumplir compromisos básicos.