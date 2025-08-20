La Plata

miércoles 20 DE agosto 2025

T: 12º

H: 91%

Temperatura

12º

Humedad

91%

Kicillof reclama declarar la emergencia en la obra pública

La Provincia busca avanzar sobre más de mil proyectos paralizados por el Gobierno nacional.

El Gobierno bonaerense enviará a la Legislatura un proyecto de ley para declarar la emergencia en la obra pública nacional, con el fin de habilitar a la Provincia a intervenir en proyectos que quedaron abandonados por el Gobierno de Javier Milei. La medida apunta a continuar los que sean prioritarios, rescindir contratos o impulsar reclamos judiciales por los fondos adeudados, que ya superan los $12 billones.

La lista de obras frenadas incluye sectores clave. En infraestructura vial, se destacan la transformación en autopista de la Ruta 5 entre Mercedes y Suipacha, el avance inconcluso de la Autopista Presidente Perón y el tramo Cañuelas-Azul de la Ruta 3, vital para la producción. También quedaron suspendidos 73 proyectos de pavimento urbano, 132 accesos rurales y 9 corredores viales.

En salud, se detuvieron 8 hospitales y 21 centros de atención, además de guardias y consultorios externos. En educación, permanecen paralizadas 16 escuelas técnicas, un edificio de educación superior y ampliaciones en universidades. Se suman 1.413 viviendas Procrear en Berazategui, un hospital en Merlo y 56 Centros de Desarrollo Infantil.

El abandono también afecta a 312 obras de agua y cloacas y a 20 proyectos hidráulicos. Para la Provincia, la emergencia es la única vía para sostener infraestructura vital en un contexto en el que, denuncian, Nación dejó de cumplir compromisos básicos.

emergenciaobra públicaKicillof

Noticias Relacionadas