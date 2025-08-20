La Provincia alerta por bitrenes en rutas sin obras

El Gobierno de Javier Milei oficializó este martes la Resolución 1196/2025, que habilita la libre circulación de bitrenes en la red vial nacional. La norma elimina las restricciones horarias y geográficas que limitaban a estos vehículos de gran porte —capaces de transportar hasta un 75% más que un camión convencional— y unifica criterios técnicos para todas las categorías. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió la medida como un paso hacia la simplificación normativa y una herramienta para reducir costos logísticos. “Liberamos la circulación para que los bitrenes puedan transitar por casi todo el país sin trabas absurdas”, sostuvo, al criticar la burocracia previa que demoraba meses la entrega de permisos.

Sin embargo, la decisión generó un inmediato rechazo en la Provincia de Buenos Aires. El ministro de Transporte, Martín Marinucci, advirtió que la medida “pone en riesgo la vida” y criticó que se aplique en un escenario de abandono de las rutas nacionales. “Lo que faltaba: camiones con más toneladas en rutas que Nación tiene completamente abandonadas. Es una bomba a punto de estallar”, lanzó.

El funcionario provincial remarcó que los bitrenes “no doblan de la misma manera que un camión convencional, requieren más distancia para frenar y su peso excesivo deteriora la calzada”. En ese sentido, vinculó la medida con el parate total de la obra pública dispuesto por el Gobierno nacional, que dejó en suspenso tareas de mantenimiento y modernización de corredores viales. “El mismo Gobierno que hace bandera del deterioro del Estado lleva casi dos años sin reparar rutas. Ahora pretende sumar vehículos más pesados, poniendo en riesgo a todos los que circulan”, agregó.

Si bien los defensores de la medida destacan los beneficios logísticos y ambientales de los bitrenes —más carga por viaje y menor emisión de carbono—, especialistas y autoridades provinciales señalan que en las condiciones actuales la red vial no está preparada para soportar semejante tránsito. A las rutas abandonadas por el Gobierno nacional se suma la paralización de autopistas y accesos estratégicos, generando mayores riesgos de accidentes y pérdidas económicas.