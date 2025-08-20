Preocupante alza de los precios mayoristas

A una semana de haber publicado la inflación de julio, que arrojó una variación del 1,9%, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundió la variación de los precios mayoristas del séptimo mes del año. La misma dio un número ampliamente superior: 2,8%.

Si bien la inflación bajó en el último año, en los últimos meses se aceleró: pasó del 1,5% en mayo al 1,9% en julio. Esta última cifra no contuvo el salto de casi $100 pesos del valor del dólar que se vivió en la última semana del mes, pero consultoras privadas ya estiman una inflación para agosto más cerca del 3 que del 2%.

Ahora, a esto se le suma que la variación de los precios mayoristas (donde primero impacta a suba de la moneda estadounidense) escaló del 1,6% en junio al 2,8% en mayo. En sintonía con esta relación, este último guarismo estuvo compuesto por un alza de 2,6% en productos nacionales y del 5,7% en importados.

Además de esta suba, las empresas también registraron un incremento del 1,7% en los valores de la energía eléctrica, del 2,8% en los productos manufacturados y del 2,1% en los primarios.

En cuanto a los sectores, los productos agropecuarios subieron 4,2%, los químicos 4,3% y los elaborados por caucho y plástico el 3%. Sin embargo, los alimentos y bebidas registraron un aumento del 1,1%.

Por otro lado, con la suba del 2,8% en julio, en lo que va del año, el Índice de Precios Mayoristas aumentó 12,3%, y un 20,9% en los últimos 12 meses.