Se duplicó la deuda de las familias

De acuerdo con datos oficiales, la cantidad de familias y empresas con problemas para afrontar el pago de sus deudas volvieron a incrementarse en junio: el número ya duplica el registrado hace un año.

En junio, la irregularidad global del sistema financiero creció a 2,9%, lo que representó un incremento de 11,5% respecto de mayo. En el caso de las empresas se ubicó en 2,2% para las líneas de adelanto en cuenta corriente y de 0,7% en el caso de Documentos, que suele ser la de mejor cumplimiento.

A su vez, en la situación de las familias se destacó el alza en los incumplimientos de los créditos personales, que subió hasta 6,4%, y del pago de las tarjetas de crédito, que se ubicó en 4,4%.

Cabe aclarar que los préstamos personales suelen tomarse cuando las familias ya enfrentan problemas financieros y es el primer intento de reestructurar. En el caso de la tarjeta de crédito expresa la imposibilidad de afrontar el pago del mínimo que exige el emisor del plástico.

Ahora bien, se estima que los problemas financieros de las empresas y familias se dispararon en julio y agosto, como efecto del incremento de las tasas de interés que siguió a la eliminación de las letras que las entidades financieras utilizaban para administrar la liquidez en pesos del sistema. Desde entonces, líneas como el descubierto en cuenta corriente que utilizan las empresas pasó de 36% de Tasa Nominal Anual a 90%.