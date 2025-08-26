Caputo admitió el impacto de la suba de tasas

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó en su cuenta de X que la suba de la tasa de interés es “transitoria” y la vinculó a la incertidumbre de la época electoral.

No obstante, reconoció que este escenario provocará un impacto en el nivel de actividad, pero que se recompondrá “rápidamente post elecciones”. “Nosotros creemos que esta suba de tasas va a ser transitoria, porque las elecciones serán muy favorables para LLA”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda.

Asimismo, subrayó que “el alto riesgo político que hoy asigna el mercado (dados los últimos intentos de romper con el equilibrio fiscal por parte del Congreso), y que evidentemente lo tomó por sorpresa, va a colapsar pronto, y las tasas volverán al nivel que nos gustaría verlas”.

“Es decir, podría haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo, pero debiera recomponerse rápidamente post elecciones”, señaló.