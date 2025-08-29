Nueva medida de fuerza en el Hospital Garrahan

Los trabajadores del Hospital Garrahan llevaron adelante este jueves una nueva medida de fuerza de 24 horas en reclamo de la inmediata promulgación de la Ley de Emergencia Pediátrica, recientemente aprobada por el Congreso. La norma prevé presupuesto para recomponer salarios y mejorar la atención hospitalaria.

Bajo el lema "Garrahan de Puertas Abiertas", los empleados organizaron actividades culturales y sociales para visibilizar su conflicto. Participaron figuras como Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti, Gerardo Romano, Cecilia Roth y Cristina Banegas, junto a referentes de Derechos Humanos como Adolfo Pérez Esquivel, Elia Espen y Eduardo Tavani.

En este marco, la secretaria general de la APyT, Norma Lezana, anticipó que, ante un eventual veto presidencial de la Ley de Emergencia Pediátrica, ya se mantienen conversaciones con la comunidad universitaria y otros colectivos para organizar una acción federal que llegue “desde Jujuy a Tierra del Fuego” y rodear masivamente el Congreso. “El Garrahan se cuida, se abraza y se financia. El Garrahan no se veta”, enfatizó Lezana.