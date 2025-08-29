Francos: “Milei no debió haber confiado en Spagnuolo”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó como “una ineficiencia administrativa enorme” los posibles sobreprecios detectados en las compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde una auditoría a cargo del interventor Alejandro Vilches reveló que se pagaba hasta un 30% más que los valores habituales.

Asimismo, apuntó directamente contra el kirchnerismo y calificó el escándalo de una “operación, opereta”. En este sentido, sostuvo que el gobierno confía en sus funcionarios, y que si alguien alude públicamente a un hecho delictivo sin denunciarlo judicialmente, como se plasma en esos audios, incurre en una falta grave.

“Si Milei confiaba en él, no debió haberlo hecho. Claramente Spagnuolo no era una persona confiable”, sentenció Francos, en diálogo con Radio Mitre.

Por otro lado, subrayó que, a diferencia de las adquisiciones del PAMI, en Andis no se utilizaba dicho sistema, lo que permitió esas diferencias de precios.

En tanto, al referirse al ataque sufrido por el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora, Francos negó que se tratara de un intento de magnicidio: “Fue un imbécil que cree que esa es la forma de cuestionar”, afirmó. A su entender, la gravedad del hecho radica en el nivel de violencia exhibido, que “podía haber matado a cualquiera”, aunque descartó intencionalidad homicida.