El turismo en La Plata no detiene su caída

Al igual que sucede a nivel nacional, el turismo en La Plata continúa sin recuperarse tras la caída del 2024. Según la Encuesta de Hoteles La Plata (Ehlap), la ocupación en los hoteles en la ciudad mostró un repunte durante el segundo trimestre de 2025, pero la actividad todavía está muy por debajo de los registros alcanzados en 2023. Esto evidencia señales de estancamiento en empleo y estadías promedio.

De acuerdo con el estudio, las pernoctaciones crecieron en promedio un 7,3% respecto al mismo período de 2024. En tanto, la cantidad de viajeros alcanzó un promedio mensual de 12.998, lo que representa un incremento interanual del 8,7%.

Este repunte de la demanda estuvo acompañado por un crecimiento interanual del 1,8% en la oferta de plazas disponibles. De esta forma, la tasa de ocupación-plazas se ubicó en el 31,6%, lo que superó el 30,7% registrado en igual trimestre del año anterior.

Sin embargo, la comparación con 2023 marca una brecha significativa: las pernoctaciones se mantienen un 32% por debajo y el número de viajeros es 15% menor. Esto, junto a una caída en las estadías promedios, implicó que la tasa de ocupación plazas se encuentre 39% por debajo de los niveles de ese año.

La caída también impacta en el ámbito laboral. En el segundo trimestre de 2025, el empleo en el sector hotelero de la ciudad se redujo un 2,3% respecto al mismo período del año anterior, lo que interrumpe la recuperación registrada hacia fines de 2024.