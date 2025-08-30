Avanza el desguace en Vialidad: desafectan terrenos en Luján para su venta

El cierre progresivo de la Dirección Nacional de Vialidad sumó un nuevo capítulo. A través de la Resolución 85/25, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dirigida por Nicolás Pakogjz, absorbió dos predios del organismo en Luján: uno de más de 13.500 metros cuadrados y otro de casi 6.800. Según el Gobierno, se trata de terrenos en desuso, con instalaciones deterioradas, que ahora quedaron bajo la órbita de la AABE para ser rematados. La decisión, fue justificada bajo el criterio de “racionalización del patrimonio estatal”. Sin embargo, sindicatos y sectores políticos denuncian que se trata de un nuevo paso en el desguace de Vialidad y en la liquidación de bienes públicos estratégicos.