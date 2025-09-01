Septiembre llegó con aumentos en el AMBA

Como sucede cada mes, septiembre llegó con varios aumentos sensibles para el bolsillo de los trabajadores del AMBA y del resto del país.

Por el lado del gas, el Ministerio de Economía aumentó el recargo sobre el componente del gas (PIST) del 6,6 al 6,8%. Se trata de la quinta alza en siete meses. Además, la medida es el paso previo a la publicación de los nuevos cuadros tarifarios.

En cuanto a la luz, el Gobierno nacional oficializó el incremento en las facturas del 2,97% para usuarios de Edenor y del 2,90% de Edesur. En paralelo, la Provincia publicó las tarifas eléctricas, con una suba promedio del 1,5%.

Respecto al agua, Agua y Saneamiento Argentinos (AySA) ajusta su tarifa en un 1% en relación a agosto.

También habrá aumentos para inquilinos. Los contratos aún regidos por la antigua Ley de Alquileres sufrirán la actualización anual por Índice de Contrato de Locación (ICL) del 50,3% respecto de agosto.

En el sector de la salud, las empresas de medicina privada establecieron subas que oscilan entre el 1,68% y el 1,9%.

En materia de transporte, desde marzo la Provincia viene aplicando aumentos mensuales iguales a la inflación del mes anterior más dos porcentuales. De esta manera, el boleto mínimo pasará a costar $529,45.

Por último, este mes se definirá la política en torno a combustibles. Si Milei decide avanzar con la actualización de todos los impuestos que se postergaron hasta ahora, los precios podrían saltar más de 15% inmediatamente.