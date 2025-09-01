Septiembre llegó con aumentos en el AMBA
Varios servicio sufrieron ajustes en sus precios.
Como sucede cada mes, septiembre llegó con varios aumentos sensibles para el bolsillo de los trabajadores del AMBA y del resto del país.
Por el lado del gas, el Ministerio de Economía aumentó el recargo sobre el componente del gas (PIST) del 6,6 al 6,8%. Se trata de la quinta alza en siete meses. Además, la medida es el paso previo a la publicación de los nuevos cuadros tarifarios.
En cuanto a la luz, el Gobierno nacional oficializó el incremento en las facturas del 2,97% para usuarios de Edenor y del 2,90% de Edesur. En paralelo, la Provincia publicó las tarifas eléctricas, con una suba promedio del 1,5%.
Respecto al agua, Agua y Saneamiento Argentinos (AySA) ajusta su tarifa en un 1% en relación a agosto.
También habrá aumentos para inquilinos. Los contratos aún regidos por la antigua Ley de Alquileres sufrirán la actualización anual por Índice de Contrato de Locación (ICL) del 50,3% respecto de agosto.
En el sector de la salud, las empresas de medicina privada establecieron subas que oscilan entre el 1,68% y el 1,9%.
En materia de transporte, desde marzo la Provincia viene aplicando aumentos mensuales iguales a la inflación del mes anterior más dos porcentuales. De esta manera, el boleto mínimo pasará a costar $529,45.
Por último, este mes se definirá la política en torno a combustibles. Si Milei decide avanzar con la actualización de todos los impuestos que se postergaron hasta ahora, los precios podrían saltar más de 15% inmediatamente.