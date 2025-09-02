El Gobierno avanza en la privatización de Corredores Viales

El Gobierno nacional puso en marcha la privatización de Corredores Viales S.A., la empresa que administra más de 3.400 kilómetros de rutas nacionales. La Resolución 1284/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, formalizó el procedimiento que desembocará en la disolución y liquidación de la sociedad estatal. La decisión contempla la extinción por “mutuo acuerdo” de los contratos de concesión vigentes en los diez tramos administrados, sin otorgar preferencias a trabajadores ni incluir un programa de propiedad participada.

Con este marco, la Secretaría de Transporte deberá realizar el inventario de los bienes a devolver, proponer la nueva conformación de tramos, relevar el estado de las rutas y elaborar la documentación licitatoria para futuras concesiones. En paralelo, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de coordinar el traspaso a manos privadas en un plazo de 12 meses y de avanzar en la valuación del patrimonio y de los ingresos futuros por peaje.

El proceso, que se instrumentará a través de la plataforma CONTRAT.AR, refuerza la política de privatizaciones del oficialismo. Cabe mencionar que, mientras el discurso gubernamental habla de eficiencia, crecen las críticas por la entrega de una compañía clave para la conectividad y la cesión de rutas estratégicas sin mecanismos de control público ni participación social.