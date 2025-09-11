Cristina se reunió con Urtubey

El candidato a senador nacional por esa provincia, Juan Manuel Urtubey, se reunió con Cristina Fernández de Kirchner, quien lo recibió en su departamento. Es la primera vez tras más de una década de distanciamientos que el exgobernador de Salta se reúne personalmente con la expresidenta.

En la búsqueda de ampliar la unidad de la coalición opositora, ambos dirigentes mantuvieron conversaciones telefónicas en las que limaron las asperezas creadas en el pasado.

“Nada se construye con odio, mucho menos un país. Unamos fuerzas para poner freno a la ceguera y la agresión”, escribió Urtubey en su cuenta de X.