Bianco criticó los vetos de Milei: “Muy grave”

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se refirió los últimos vetos del Javier Milei respecto a las leyes de emergencia pediátrica, financiamiento universitario y del reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). “Me parece muy grave”, afirmó en diálogo con El Destape.

A su vez, criticó el mensaje contradictorio que dio el Gobierno con estas decisiones luego de la derrota electoral sufrida el domingo: “No hubo un mensaje, sólo hubo una señal política que fue la elevación del vicejefe de Gabinete del Interior al lugar de ministro del Interior”, soslayó en relación a la designación de Lisandro Catalán.

Eso sí, el funcionario bonaerense destacó que el flamante ministro “al menos contesta los WhatsApp”. En este sentido, contó que tienen diálogo hace tiempo. “Se habilitaron avales nacionales que eran necesarios para la Provincia para emitir bonos y letras”, contó y agregó que “también algunos temas de coordinación para las elecciones”.

Bianco también habló sobre la victoria de Fuerza Patria en los comicios provinciales. Sostuvo que la elección del domingo pasado “representa una reconfiguración del escenario político nacional” dado que “hubo dirigentes provinciales que mandaron mensajes de apoyo a Axel”, lo cual “reconfigura" la relación interprovincial al margen del Ejecutivo nacional”.

Por último, respecto de si recibieron algún llamado por parte del Gobierno nacional, informó que no hubo comunicación.