A través de X, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas por cadena nacional.

De esta manera, el Gobierno nacional elevará al Congreso el proyecto de ley en la fecha límite que establece el marco legal, en medio de cambios en la estrategia política del oficialismo tras su derrota electoral.