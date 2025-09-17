El Gobierno confirmó la privatización de centrales nucleares

El Gobierno nacional anunció este martes que iniciará la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), empresa encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

Según el vocero presidencial Manuel Adorni, el decreto formal se publicará en los próximos días y contempla la venta del 44% de las acciones mediante licitación pública nacional e internacional.

El Gobierno explicó que la decisión responde a un cambio en la política de financiamiento. En 2023 NASA recibió transferencias por $700 millones, pero en 2024 no recibió fondos, promoviendo así un modelo con mayor participación privada.