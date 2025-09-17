Diputados fijó fecha para el debate del Presupuesto 2026

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados iniciará el 24 de septiembre el debate del Presupuesto 2026 presentado este lunes por el presidente Javier Milei en una cadena nacional.

La reunión, convocada para las 13, servirá para consensuar el plan de trabajo y definir el esquema de reuniones en el marco del tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional.

El órgano legislativo, presidido por José Luis Espert, analizará el proyecto luego de que el Presupuesto 2023 se prorrogara por dos años ante la falta de acuerdo político en el Congreso.