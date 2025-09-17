Kicillof recibió a Ian Moche y reafirmó el compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió este martes a Ian Moche, activista por los derechos de las personas con autismo, en un encuentro destinado a reforzar la defensa de los derechos de quienes integran el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y de todas las personas con discapacidad. La reunión se produjo semanas después del cruce en redes sociales entre Moche y el presidente Javier Milei, quien había cuestionado al joven y a su familia, acusándolos de “operar” en su contra.

Con este marco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, afirmó en su cuenta de X que “asumimos el compromiso de trabajar por la plena inclusión de las personas con discapacidad. Junto a Ian y su familia dialogamos sobre proyectos para defender los derechos de quienes integran el espectro autista y de todas las personas con discapacidad. Una comunidad más empática e inclusiva se construye con ejemplos como el de Ian”.

Cabe mencionar que el encuentro se dio en medio de la polémica por las presuntas coimas de laboratorios a integrantes del Gobierno nacional para obtener contratos vinculados con medicamentos destinados a personas con discapacidad. Con esta reunión, Kicillof y su equipo buscan mostrar un compromiso activo con la defensa de los derechos de los sectores más vulnerables, reafirmando la posición de la Provincia frente a políticas nacionales que afectan a las personas con discapacidad.