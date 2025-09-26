Nuevo crecimiento del turismo en La Plata

El turismo en la capital bonaerense mostró una clara recuperación durante el segundo trimestre del año. Así lo relevó el Indicador de Actividades Turísticas La Plata, desarrollado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP y la Cámara de Turismo Regional.

Según el estudio, el valor agregado bruto del sector creció 4,5% interanual (respecto al mismo periodo del año anterior), tras cuatro trimestres de caídas durante 2024. Aun así, los niveles generales permanecen 7,5% por debajo del segundo trimestre de 2023.

En términos generales, las actividades de turismo emisivo crecieron 26,9% interanual, mientras que el turismo receptivo avanzó 7,8% interanual. El acumulado al segundo trimestre de 2025 indica que el turismo representa el 5,5% del producto bruto geográfico de La Plata.

En cuánto a los sectores, el rubro de alquileres temporarios, vinculado al turismo receptivo, lideró el crecimiento con un aumento de 30% interanual. Por su parte, las agencias de viaje, relacionadas con el turismo emisivo y la venta de paquetes al exterior, crecieron 27% interanual. Otros rubros también mostraron movimientos positivos: los hoteles aumentaron 2% interanual, y los restaurantes crecieron 1%.

En contraste, las actividades de transporte de personas por vías terrestres continuaron en caída, con una baja de 6% interanual. En tanto, las actividades culturales, deportivas y de recreación crecieron 5% interanual, aunque la asistencia al cine se redujo un 5%.