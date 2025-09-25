La pobreza bajó al 31,6% en el primer semestre de 2025 y alcanza a 15 millones de personas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este jueves los datos de pobreza correspondientes al primer semestre de 2025, que marcaron una fuerte reducción en los principales aglomerados urbanos del país. La tasa se ubicó en 31,6%, lo que implica que en la Argentina hay 15,05 millones de personas en situación de pobreza y 3,39 millones en la indigencia.

La cifra representa una baja significativa respecto del 38,1% registrado en el segundo semestre de 2024, y una caída aún más marcada si se compara con el mismo período del año pasado, cuando la pobreza había trepado a 52,9%.

Según los datos oficiales, desde fines de 2023 —cuando asumió Javier Milei— salieron de la pobreza 4,48 millones de personas y dejaron la indigencia 2,29 millones. En relación con el pico alcanzado en el primer semestre de 2024, tras la devaluación inicial del Gobierno, 9,9 millones de argentinos lograron superar esa condición.

El informe, titulado “Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos”, subraya que el nuevo registro constituye la menor tasa de pobreza desde 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando fue de 27,3%. En tanto, la indigencia es la más baja desde la segunda mitad de ese mismo año, con un 6,7%.