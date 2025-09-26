Trabajadores nucleares denuncian privatización y desguace estatal

Los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) repudiaron las iniciativas del gobierno de Javier Milei que buscan privatizar las centrales nucleares y avanzar en el desguace del sector. Durante el día de ayer, realizaron un banderazo en el edificio de Constituyentes, la lectura de una carta abierta en Bariloche y asambleas con entrega de volantes en Ezeiza y Mendoza, en rechazo a la venta de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) y al intento de excluir a los trabajadores del control de la compañía.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que “la gestión actual busca vender NASA a capitales privados para apropiarse de su superávit y ceder soberanía argentina”. “Mientras se paralizan proyectos estratégicos como la central Carem, se entrega la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), se privatiza la producción del reactor RA-10 y se destruyen líneas de trabajo por falta de presupuesto”, afirmaron. A esto se suman renuncias de personal calificado por salarios indignos y un congelamiento que dejó al 80% de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza.

El sector señaló que el Gobierno prioriza negocios privados sobre la soberanía y la seguridad energética del país, mientras se fugan divisas equivalentes al costo de dos centrales Carem en apenas dos días, consolidando un proceso de dependencia tecnológica y desmantelamiento del sector nuclear público.