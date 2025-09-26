Trabajadores nucleares denuncian privatización y desguace estatal
Trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica repudiaron la posible privatización de las centrales nucleares.
Los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) repudiaron las iniciativas del gobierno de Javier Milei que buscan privatizar las centrales nucleares y avanzar en el desguace del sector. Durante el día de ayer, realizaron un banderazo en el edificio de Constituyentes, la lectura de una carta abierta en Bariloche y asambleas con entrega de volantes en Ezeiza y Mendoza, en rechazo a la venta de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) y al intento de excluir a los trabajadores del control de la compañía.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que “la gestión actual busca vender NASA a capitales privados para apropiarse de su superávit y ceder soberanía argentina”. “Mientras se paralizan proyectos estratégicos como la central Carem, se entrega la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), se privatiza la producción del reactor RA-10 y se destruyen líneas de trabajo por falta de presupuesto”, afirmaron. A esto se suman renuncias de personal calificado por salarios indignos y un congelamiento que dejó al 80% de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza.
El sector señaló que el Gobierno prioriza negocios privados sobre la soberanía y la seguridad energética del país, mientras se fugan divisas equivalentes al costo de dos centrales Carem en apenas dos días, consolidando un proceso de dependencia tecnológica y desmantelamiento del sector nuclear público.