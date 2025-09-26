El dólar se calma, pero la tormenta persiste

El acuerdo de asistencia financiera con Estados Unidos trajo un respiro inmediato al frente cambiario. El dólar oficial y el paralelo cedieron y el Gobierno buscó instalar la idea de que el auxilio externo representa un giro decisivo para la economía. Sin embargo, la promesa de estabilización convive con un panorama político atravesado por escándalos, corrupción e incertidumbre institucional.

En las últimas semanas, el oficialismo debió enfrentar cuestionamientos en varios frentes: la investigación por la estafa con la criptomoneda $LIBRA; el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis); y la decisión de suspender la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, pese a haber sido sancionada y promulgada.

El caso $LIBRA y la presión sobre Karina Milei

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados volvió a citar a Karina Milei por su presunta participación en la promoción de la criptomoneda $LIBRA, causa donde también se encuentra involucrado el propio presidente Javier Milei. El cuestionario de nueve preguntas enviado por el organismo, presidido por Maximiliano Ferraro, nunca fue respondido por la secretaria de la Presidencia. La oposición advierte que podría recurrirse al uso de la fuerza pública si persiste la negativa de la hermana del presidente a presentarse ante los legisladores. El Congreso reclama transparencia sobre una iniciativa financiera que, según denuncias y pruebas recolectadas por los investigadores, habría favorecido negocios privados bajo el paraguas del Estado.

Coimas en Andis y otra vez Karina

En Andis, los allanamientos a oficinas públicas y a la droguería Suizo Argentina revelaron un esquema de contrataciones que habría beneficiado a un reducido grupo de proveedores con vínculos políticos. Audios que involucran al extitular Diego Spagnuolo, a Eduardo “Lule” Menem y, nuevamente, a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, desataron un escándalo que afecta a un área estratégica para la atención de personas con discapacidad, evidenciando graves deficiencias de control, pedidos de coimas y falta de transparencia en la administración de fondos públicos.

Una ley que sigue esperando

Por otra parte, el Ejecutivo suspendió la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad mediante el Decreto 681/2025, supeditado a la definición de fuentes de financiamiento en el Presupuesto. Ante esta decisión de la administración libertaria, la oposición denunció incumplimiento constitucional y presentó pedidos de interpelación contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El alivio cambiario tras el auxilio de Estados Unidos ofrece oxígeno financiero, pero no disipa las tensiones internas. La agenda del Gobierno sigue marcada por investigaciones judiciales, cuestionamientos legislativos y demandas sociales insatisfechas. La calma en las divisas no puede tapar los interrogantes sobre transparencia, legalidad y capacidad de gestión de un oficialismo que acumula frentes abiertos.

El alivio financiero puede calmar las divisas, pero no silencia las denuncias, ni maquilla la fragilidad institucional. El Gobierno compró tiempo, pero el reloj político sigue corriendo y los escándalos no cotizan en dólares.