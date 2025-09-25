Golpe al bolsillo: el Gobierno eliminó 71 normas comerciales

El Gobierno nacional publicó este miércoles en el Boletín Oficial la Resolución 357/2025, que deroga 71 normas comerciales, incluyendo disposiciones clave como la Ley de Góndolas y el programa Precios Justos. La decisión, firmada por el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, fue justificada por el Ejecutivo como una forma de “simplificar el marco regulatorio” y eliminar supuestas “distorsiones en los precios”.

Entre las normas eliminadas, 27 correspondían a resoluciones complementarias de la derogada Ley de Abastecimiento, que permitían al Estado fijar precios y márgenes en sectores sensibles como alimentos, hidrocarburos y materiales de construcción. El documento sostiene que la derogación apunta a reducir la burocracia y lograr una gestión más eficiente de los recursos públicos, aunque algunos sectores advierten que las verdaderas consecuencias recaerán sobre los consumidores y los sectores más vulnerables.

La Ley de Góndolas, sancionada en 2019, buscaba garantizar competencia en supermercados y comercios minoristas, reservando un 30% del espacio en estanterías para marcas de menor volumen y evitando la dominancia de grandes proveedores. Su derogación, junto con la eliminación de Precios Justos, deja a los consumidores expuestos a abusos de grandes cadenas y multinacionales, especialmente en un contexto de alta inflación y caída del poder adquisitivo.

Por su parte, el Gobierno asegura que la medida permitirá mayor eficiencia, precios más competitivos y dinamización del mercado. Sin embargo, asociaciones de consumidores y pymes advierten que la iniciativa favorecerá a los proveedores dominantes y podría encarecer la canasta básica.

En este escenario, la política de desregulación del Gobierno vuelve a posicionar a las familias y pequeños productores como los principales afectados.