La OCDE reduce su proyección de crecimiento para Argentina en 2025

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ajustó a la baja sus expectativas para la economía argentina en 2025, proyectando un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 4,5% frente al 5,2% estimado en junio. Al mismo tiempo, la inflación anual se ubicaría en 39,8%, por encima del 36,6% previsto anteriormente, evidenciando un repunte de los precios que afecta el poder adquisitivo de las familias.

El informe refleja un panorama menos optimista que el presentado por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto 2026, que proyecta un crecimiento del 5% y una inflación del 10% para 2026, contrastando con las estimaciones de la OCDE. La desaceleración proyectada coincide con la tendencia global, donde el crecimiento disminuye del 3,3% en 2024 al 2,9% en 2026, impactando en la inversión, el comercio y los mercados laborales.

El organismo advirtió que los efectos de aranceles más altos y la incertidumbre política ya se reflejan en el comportamiento de consumidores y empresas, con mercados laborales más débiles y señales de estancamiento en la desinflación. Para la Argentina, esto se traduce en un crecimiento económico inferior al previsto, mientras la inflación continúa siendo un factor determinante. Esta situación pone de relieve la brecha existente entre los pronósticos oficiales y las estimaciones de los organismos internacionales.