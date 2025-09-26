Anses oficializó un aumento del 1,88% en jubilaciones y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó un aumento del 1,88% en los haberes de octubre para jubilados, pensionados y asignaciones familiares, una suba que sigue muy por debajo de la inflación real. El haber mínimo pasará de $320.277 a $326.298, mientras que con el bono de $70.000, los jubilados más bajos cobrarán $396.298.

La medida incluye también los ajustes en la Prestación Básica Universal (PBU) a $149.266 y la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM), que con bono llegará a $331.038. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo se ubicarán en $117.252 para la mayoría, mientras que las asignaciones por hijo con discapacidad varían entre $85.234 y $190.902, según ingresos.

Cabe señalar que el incremento es cuestionado por especialistas y organizaciones sociales, ya que apenas mejora los ingresos frente a la creciente inflación y el costo de vida, dejando a millones de jubilados y beneficiarios de planes sociales con ingresos que pierden poder adquisitivo. Los montos también se aplican a las asignaciones únicas por nacimiento, matrimonio, adopción y ayuda escolar, sin cambios que modifiquen significativamente la situación económica de los sectores más vulnerables.