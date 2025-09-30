Organizaciones sociales realizarán ollas populares para exigir salario social y alimentos

Bajo la consigna “sin trabajo, solo hay hambre y narcotráfico”, organizaciones sociales de todo el país realizarán hoy una jornada nacional de lucha con ollas populares. La medida busca visibilizar la crisis social y exigir al Gobierno nacional la implementación de la Ley de Salario Social Complementario, aprobada en 2016, y la restitución de alimentos en comedores y merenderos.

En la Ciudad de Buenos Aires, las concentraciones principales se llevarán a cabo en el Obelisco, donde confluirán organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa, el MTE, el Movimiento Evita y la UTEP. “Exigimos el envío urgente de alimentos, sostén vital para miles de familias, sobre todo niñeces y ancianos”, señalaron.

Los movimientos denunciaron que la eliminación de programas sociales por parte del Ministerio de Capital Humano dejó a los barrios sin asistencia, generando un terreno fértil para el narcotráfico y la violencia. La falta de intervención estatal, alertaron, sumerge a la comunidad en una crisis que combina necesidad y desesperanza.