Viviana Aguirre: “El PAMI está lleno de corrupción y complicidad política”

En diálogo exclusivo con diario Hoy, la diputada Viviana Aguirre cuestionó el manejo del PAMI y la falta de control sobre decisiones que afectan directamente a los jubilados.

“Fui la primera en denunciar la corrupción de La Libertad Avanza”, recordó Aguirre, quien además mencionó que recibe amenazas por su postura. “Tengo un botón antipánico, saqué fotos y videos de quienes me amenazaban, personas vinculadas a Juan Osaba y a Sebastián Pareja”, detalló la diputada.

Aguirre relató la experiencia que motivó su denuncia: “Cuando trabajé en PAMI, me pidieron un millón de pesos de mi sueldo y que ingresara personal de La Libertad Avanza. Eso es corrupción pura”. Según señaló, las irregularidades incluían maniobras con prestadores, pagos indebidos y favores a funcionarios y allegados del Gobierno.

“Quiero nombrar a Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo, quienes son los que firman todo y aprietan a los prestadores para sacar entre el 5 y el 10 por ciento. ¿Para quién? Para Karina Milei, Sebastián Pareja y para el Presidente, por supuesto. Ellos arreglaban todo y nosotros teníamos que firmar”, denunció Aguirre.

En esa línea, la diputada detalló que estas prácticas incluían contratos y servicios esenciales para los jubilados, donde se cobraba un porcentaje a favor de funcionarios. “Obviamente, al cerrar ese grifo de corrupción y no firmar lo que ellos pedían, comenzaron las amenazas del Gobierno y de personas como Sebastián Pareja, Juan Osaba y Matías Urraza”, subrayó.

En su análisis, Aguirre advirtió que la responsabilidad política llega hasta la Casa Rosada. “Hablé con el Presidente desde enero de 2024 para alertarlo de las irregularidades, pero no hubo respuesta. Tenemos un Presidente estafador internacional y una cajera sin escrúpulos”, afirmó con contundencia.

Justicia y control sobre los recursos del PAMI

La diputada enfatizó que su acción legislativa busca que los responsables sean sancionados y que se implementen mecanismos de control más efectivos: “Hoy quiero justicia y que se haga lo que corresponde. Los jubilados no pueden ser víctimas de maniobras políticas y corrupción”.

Con un mensaje de firmeza y compromiso, Aguirre destacó que continuará su lucha para garantizar que los recursos del PAMI se destinen a los beneficiarios y no a intereses partidarios: “El pueblo necesita legisladores que representen a la gente, no a la corrupción”.