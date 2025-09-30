Pymes advierten al Gobierno nacional por el derrumbe del consumo

La Asociación de Industriales Pymes Argentinos (IPA) advirtió al Gobierno que el derrumbe del consumo “asfixia a las fábricas nacionales”. En su último informe, IPA señaló que la capacidad instalada de las pymes cayó por debajo del 60% y que, pese al repunte exportador del primer semestre, la economía real se encuentra en crisis. “El plan financiero del derrame nunca llegó y las fábricas quedaron sin aire”, afirmó el titular de la Asociación, Daniel Rosato.

El informe describe un escenario alarmante: cuatro de cada diez máquinas están paralizadas, las importaciones se multiplican, el desempleo crece y la actividad industrial se desploma. El superávit comercial acumulado hasta julio se redujo un 64% respecto de 2024, con apenas u$s5.071 millones frente a los u$s14.075 millones del año anterior. Las importaciones crecieron 32% contra un 6% de exportaciones, el peor desempeño en una década.

La producción operó al 58,2%, registrando caídas en sectores clave como el automotriz (-8,1%) y el de químicos (-5,8%). Esta tendencia impactó directamente en el empleo formal, con una pérdida de 272.880 puestos en 18 meses. Además, el consumo interno retrocedió 9%, mientras que el canal mayorista lleva 24 meses consecutivos en rojo. “Las ventas en supermercados llevan ocho meses de crecimiento insuficiente”, admitió IPA.

Por último, la entidad anticipó un escenario post-electoral de alta volatilidad, presión sobre el poder adquisitivo y riesgo de mayor inestabilidad macroeconómica.