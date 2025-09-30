Exigen la destitución de Espert de la Comisión de Presupuesto

El bloque de Unión por la Patria exigió la salida inmediata de José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. El pedido surge tras la difusión de pruebas que lo vinculan con el narcotraficante detenido, Federico “Fred” Machado.

“Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia”, publicó en X el jefe de bancada Germán Martínez.

Su par Julia Strada también confirmó que pedirán la remoción del actual candidato en la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA): “Está vinculado al narcotráfico y las pruebas abundan. Es una vergüenza institucional y es urgente que se investigue”.

Victoria Tolosa Paz fue otra diputada que se expresó al respecto. Recordó que en julio ya habían pedido la remoción de Espert de la Comisión de Presupuesto porque “utilizó ese lugar para bloquear el debate de proyectos claves para el pueblo argentino”.

Ante el nuevo escándalo, agregó: “No se trata de un capricho ni de una disputa parlamentaria, estamos hablando de la credibilidad de las instituciones en un país atravesado por el dolor que nos dejan las mafias narco”.

Lemoine y Romo advirtieron el escándalo

En octubre de 2023, a días de que Espert expresara su apoyo a Milei en el balotaje presidencial, el entonces candidato del PRO a diputado bonaerense, Agustín Romo, había dado cuenta de la relación entre Machado y el entonces dirigente de Juntos por el Cambio.

“Qué suerte tenemos los liberales de que Milei se haya metido en política. Sin él seguiríamos representados por el valijero de Espert, que a la primera que pudo se subió al avión de un narcotraficante”, cuestionó el actual presidente del bloque de LLA en la Legislatura bonaerense.

Otra de las enfáticas denuncias a Espert fue de la diputada libertaria Lilia Lemoine. En febrero de 2023, publicó en X que “en 2019 (a Espert) lo bancaba un narco”. Además, lo acusó de haberse “metido a hacer política por guita”, de ser “misógino” y de “chorearse la guita de las boletas en 2021” cuando fue candidato a diputado del PRO. “Y yo lo militaba sin saber”, lamentó.

Pero esa no fue la única alerta de Lemoine. Durante una entrevista por TV también lo calificó como “una persona traicionera” y le endilgó “problemas con narcos”.